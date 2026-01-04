БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Интер Маями взе вратар №1 в МЛС

Спорт
Договорът на канадеца е за срок от една година.

интер маями взе вратар млс
Интер Маями привлече в редиците си един от най-утвърдените вратари в Мейджър лийг сокър, след като подписа с носителя на приза за вратар №1 за 2025 година Дейн Сейнт Клер.

Договорът на канадеца е за срок от една година с опция за удължаване до юни 2027-а, като финансовите параметри по сделката не бяха оповестени. Сейнт Клер пристига като свободен агент след седем сезона в Минесота Юнайтед, където се утвърди като основна фигура под рамката.

„Изключително развълнуван съм от възможността да се присъединя към този клуб. Очаквам с нетърпение да защитавам цветовете на Интер Маями както на терена, така и извън него“, заяви вратарят във видеообръщение, публикувано от клуба.

Дейн Сейнт Клер е двукратен участник в Мача на звездите на МЛС (2022 и 2025) и може да се похвали с 37 „сухи мрежи“ в 135 срещи в професионалната си кариера.

