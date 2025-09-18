БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер Маями задържа Меси с нов договор

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Контрактът ще бъде обявен официално в следващите дни.

лионел меси отново обичайният заподозрян нова победа интер маями
Снимка: БТА
Слушай новината

Лионел Меси е близо до подписване на нов договор с Интер Маями, съобщи ESPN. Според информациите преговорите между двете страни вече са на финалната права и новината трябва да бъде съобщена в следващите дни. Американският клуб се надява да задържи Меси до края на футболната му кариера.

Аржентинският магьосник пристигна в Интер Маями през юли 2023 с договор до края на календарната 2025. Меси веднага имаше сериозен принос за новия си клуб, като спечели Купата на лигата с Интер само седмици след дебюта си.

През 2025 г. Меси е изиграл 36 мача с 28 гола и 12 асистенции във всички турнири.

