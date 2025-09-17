БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Меси с гол и асистенция за Интер Маями
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Меси с гол и асистенция за Интер Маями

Спорт
С победата Интер Маями се изкачи на пето място в Източната конференция.

меси завърна класира интер маями финала турнира лийгс къп
Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се разписа при успеха на Интер Маями срещу Сиатъл Саундърс с 3:1 в МЛС, като това бе своеобразен реванш за финала на Купата на лигата, в който тимът от Флорида загуби от съперника си в края на август.

38-годишният аржентинец направи асистенция за бившия си съотборник в Барселона Жорди Алба в 12-ата минута, преди да вкара своя гол №20 за сезона в 41-вата минута, като засече центриране на Алба.

Сиатъл спечели срещу Интер Маями с 3:0 във финала на Купата на лигата на 31 август, като мачът завърши с бой, при който Луис Суарес наплю член на противниковия щаб. Уругваецът няма да може да играе в турнира следващия сезон и бе наказан за три мача в първенството, като сега той изтърпя втората си среща.

С победата Интер Маями се изкачи на пето място в Източната конференция с 8 точки изоставане, но и мач по-малко от лидера Филаделфия.

