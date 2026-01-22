Интер Маями задържа Роко Риос Ново

Вратарят и тимът от щата Флорида си стиснаха ръцете за дългогодишен договор.
Интер Маями не смята да прави промени на вратарския пост. Американците задържаха Роко Риос Ново, обявиха официално от клуба. Американецът се съгласи на нов дългогодишен договор с тима от щата Флорида.
Той игра в американския тим под наем от аржентинския Ланус, но се наложи като безспорен номер 1 и бе на висота при победата над Ванкувър Уайткапс с 3:1 във финала на сезона, който осигури трофея на отбора му.
Риос Ново записа пет сухи мрежи в 19 мача във всички турнири. Интер Маями в крайна сметка откупи правата на 23-годишния аржентинец от Лануус и подписа договор с него до 2029 с опция за още една година.
Интер, който ще защитава титлата си, започва новата кампания в Мейджър Лийг Сокър с гостуване на Лос Анджелис ФК на 21 февруари.