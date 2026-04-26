Интер Маями загуби точки срещу Ню Ингланд

Интер Маями завърши наравно 1:1 като домакин на Ню Ингланд Революшън в среща от редовния сезон на МЛС на САЩ и Канада. Лионел Меси и Луис Суарес играха за „чаплите“, но не успяха да помогнат на тима да стигне до успех.

Гостите дръпнаха в резултата след точен удар на Карлес Хил в 56-ата минута.

Херман Бертераме изравни за Интер Маями в 76-ата минута, което остави състава на второ място в Източната конференция.