Интер Маями започна годината със загуба в контролата с Алианса Лима

Интер Маями стартира 2026 година с тежка загуба с 0:3 при визитата си на Алианса Лима в Перу. Срещата бе част от традиционното събитие Noche Blanquiazul и се превърна в истински празник за домакините, които се поздравиха с успеха.

В герой за победителите се превърна ветерана Паоло Гереро с двете си попадения през първото полувреме. Третото попадение за победителите, паднало след почивката, беше дело на Луис Рамос.

Трябва да се отбележи, че Интер стартира от самото начало с Лионел Меси, Луис Суарес и Родриго де Пол, които бяха заменени след малко над час игра. Двубоят отбеляза и неофициалния дебют на новите попълнения на Интер Маями – вратаря Дейн Сейнт Клер и защитника Серхио Регилон.

Допълнителната лоша новина за американците беше травмата на Регилон, която доведе до принудителна смяна. Пред Интер предстои гостуване на Атлетико Национал в Колумбия.