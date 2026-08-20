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Интер отряза Барселона за Лаутаро

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Самият футболист в момента е изцяло концентриран върху подготовката си за новия сезон.

Лаутаро Мартинес и Тюрам
Снимка: БГНЕС
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Интер няма намерение да разглежда оферти за капитана си Лаутаро Мартинес, въпреки появилите се информации в Италия и Испания за интерес от страна на Барселона.

Според италианското издание La Gazzetta dello Sport в Каталуния се твърди, че аржентинският национал е отворен към възможността да премине на „Камп Ноу“. На този етап обаче подобен трансфер изглежда практически невъзможен, тъй като „нерадзурите“ категорично не възнамеряват да се разделят с нападателя през настоящия трансферен прозорец.

Барселона следи Лаутаро от няколко години и интересът на испанския гранд към него не е нов. Финансовото положение на каталунците обаче продължава да усложнява евентуална сделка, докато Интер няма необходимост да продава своята голяма звезда.

Още повече че до началото на новия сезон в Серия А остава по-малко от седмица, което допълнително намалява вероятността за подобен трансфер.

Самият Лаутаро в момента е изцяло концентриран върху подготовката си за новия сезон. Аржентинецът има амбицията да бъде напълно готов за първия официален мач на Интер за кампанията – домакинството на Монца в събота вечер.

Така, поне на този етап, позицията на Интер изглежда категорична: Лаутаро Мартинес не се продава.

#Лаутаро Мартинес #Интер #Барселона

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