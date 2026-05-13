Интер преследва дубъл срещу Лацио във финала за Купата

Промени се очакват и в двата отбора преди финала за Купата на Италия между Лацио и Интер, който ще се играе в сряда вечер на стадион „Олимпико“.

Интер, който наскоро си осигури титлата в Серия А, ще се опита да оформи домашен дубъл срещу Лацио, считан за аутсайдер във финала. Римляните в момента заемат девето място в класирането на първенството. Любопитното е, че двата тима се срещнаха и в шампионата през уикенда, когато „нерадзурите“ спечелиха с категоричното 3:0.

Наставникът на Лацио Маурицио Сари призна на пресконференцията преди мача, че не е останал доволен от представянето на своя тим през уикенда. Според информациите в Италия специалистът възнамерява да направи няколко промени в състава за финала.

Очаква се Сари да смени и тримата си халфове, като Патрик, Кенет Тейлър и Тома Башич са сред фаворитите да започнат като титуляри.

Матиа Дзакани също вероятно ще бъде на разположение след проблемите с контузия в стъпалото и се очаква да се завърне в атакуващото трио заедно с Густав Исаксен.

Треньорът на Интер Кристиан Киву също планира да върне част от основните си футболисти за решителния сблъсък.

Мануел Аканджи, Пьотр Желински, Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко получиха почивка през уикенда, но сега се очаква да започнат като титуляри в Рим.

До последно под въпрос остава участието на Маркус Тюрам. Френският нападател се оплака от мускулен проблем в понеделник, но във вторник поднови тренировки с отбора и окончателното решение за състоянието му ще бъде взето непосредствено преди мача.

Началният час на финала е 22:00 часа българско време.

Вероятни състави:



Лацио (4-3-3): Мота; Марушич, Хила, Романьоли, Нуно Тавареш; Башич, Патрик, Тейлър; Исаксен, Нослин, Дзакани.

Интер (3-5-2): Х. Мартинес; Бисек, Аканджи, Бастони; Дъмфрис, Барела, Желински, Сучич, Димарко; Лаутаро Мартинес, Тюрам.