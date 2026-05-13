БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Интер преследва дубъл срещу Лацио във финала за Купата

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Двубоят е тази вечер от 22:00 часа.

интер шампион италия нерадзуритеldquo подчиниха парма триумфираха скудетото №21
Слушай новината

Промени се очакват и в двата отбора преди финала за Купата на Италия между Лацио и Интер, който ще се играе в сряда вечер на стадион „Олимпико“.

Интер, който наскоро си осигури титлата в Серия А, ще се опита да оформи домашен дубъл срещу Лацио, считан за аутсайдер във финала. Римляните в момента заемат девето място в класирането на първенството. Любопитното е, че двата тима се срещнаха и в шампионата през уикенда, когато „нерадзурите“ спечелиха с категоричното 3:0.

Наставникът на Лацио Маурицио Сари призна на пресконференцията преди мача, че не е останал доволен от представянето на своя тим през уикенда. Според информациите в Италия специалистът възнамерява да направи няколко промени в състава за финала.

Очаква се Сари да смени и тримата си халфове, като Патрик, Кенет Тейлър и Тома Башич са сред фаворитите да започнат като титуляри.

Матиа Дзакани също вероятно ще бъде на разположение след проблемите с контузия в стъпалото и се очаква да се завърне в атакуващото трио заедно с Густав Исаксен.

Треньорът на Интер Кристиан Киву също планира да върне част от основните си футболисти за решителния сблъсък.

Мануел Аканджи, Пьотр Желински, Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко получиха почивка през уикенда, но сега се очаква да започнат като титуляри в Рим.

До последно под въпрос остава участието на Маркус Тюрам. Френският нападател се оплака от мускулен проблем в понеделник, но във вторник поднови тренировки с отбора и окончателното решение за състоянието му ще бъде взето непосредствено преди мача.

Началният час на финала е 22:00 часа българско време.

Вероятни състави:

Лацио (4-3-3): Мота; Марушич, Хила, Романьоли, Нуно Тавареш; Башич, Патрик, Тейлър; Исаксен, Нослин, Дзакани.
Интер (3-5-2): Х. Мартинес; Бисек, Аканджи, Бастони; Дъмфрис, Барела, Желински, Сучич, Димарко; Лаутаро Мартинес, Тюрам.

#Купа на Италия по футбол 2026 година #ФК Лацио #Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
4
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Манчестър Юнайтед започва преговори с Майкъл Карик
Манчестър Юнайтед започва преговори с Майкъл Карик
Мануел Нойер остава в Байерн Мюнхен още една година Мануел Нойер остава в Байерн Мюнхен още една година
Чете се за: 01:20 мин.
Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро
Чете се за: 01:35 мин.
Атлетико Мадрид се наложи над Осасуна в Памплона след драматичен финал Атлетико Мадрид се наложи над Осасуна в Памплона след драматичен финал
Чете се за: 02:07 мин.
Флорентино Перес обяви предсрочни избори в Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предсрочни избори в Реал Мадрид
Чете се за: 01:37 мин.
Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“ Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Правителството търси спешен изход от кризата с обработката срещу...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Първият полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ