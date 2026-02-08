Интер разби Сасуоло и увеличи аванса си на върха

Интер постигна категоричен успех с 5:0 при гостуването си на Сасуоло в среща от 24-ия кръг на Серия А и направи нова крачка към титлата. „Нерадзурите“ събраха 58 точки и увеличиха аванса си на върха на класирането на осем точки пред Милан, който е с мач по-малко. Сасуоло остава на 11-о място с 29 пункта.

Отборът на Кристиан Киву реши мача още преди почивката. Ян Бисек откри резултата в 11-ата минута, а Маркюс Тюрам удвои аванса на гостите в 28-ата. Малко преди това Федерико Димарко бе близо до гол, но уцели гредата. Домакините пък видяха как попадение в 41-ата минута не беше зачетено заради засада.

В началото на втората част Интер окончателно пречупи съперника. Лаутаро Мартинес направи 3:0 в 50-ата минута, а само четири по-късно Мануел Аканджи се разписа с глава след корнер за 4:0. Малко след това Сасуоло остана и с човек по-малко, след като Неманя Матич получи втори жълт картон.

До края миланци контролираха напълно случващото се на терена, а в 89-ата минута Луис Енрике оформи крайното 5:0.