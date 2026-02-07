БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

„Виолетовите“ не успяха да победят у дома Торино.

Чезаре Казадей, Фиорентина - Торино
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Фиорентина продължава да записва отчайващи резултати в Серия „А“. „Виолетовите“ не успяха да победят у дома Торино, като мачът между двата отбора завърши 2:2. Домакините от Флоренция има за какво да съжаляват, тъй като допуснаха изравнително попадение дълбоко в добавеното време, което не само им коства трите точки, но ги остави и в опасната зона. „Виола“ е на 18-та позиция, като след 24 изиграни двубоя има само 3 победи и 18 спечелени точки.

Фиорентина започна по-силно срещата и се хвърли в атака от първата минута, но за сметка на това се оказаха догонващи в резултата. В средата на първата част, при една от редките си атаки, „биковете“ откриха сметката си след попадение на Казадей.

В началото на второто полувреме домакините успяха да осъществят пълен обрат. Манор Соломон изравни с красив гол след удар от 20 метра, а Мойзе Кийн осигури преднината в 57-ата минута, засичайки центриране по земя на резервата Харисън.

В заключителните минути Фиорентина се прибра в глуха защита и това се оказа фатално. Резервата Сапата можеше да вкара за 2:2 в 87-ата минута, но Де Хеа спаси. Испанският вратар обаче нямаше какво да направи в 94-ата минута, когато Марипан се разписа с глава за крайното 2:2.

Свързани статии:

Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време
Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време
Шампионите на Италия победиха Дженоа.
Чете се за: 01:20 мин.
#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #ФК Торино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Европейски футбол

Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време
Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време
Барселона с класически успех над Майорка Барселона с класически успех над Майорка
Чете се за: 01:15 мин.
Арсенал не срещна затруднения в домакинството си на Съндърланд Арсенал не срещна затруднения в домакинството си на Съндърланд
Чете се за: 01:10 мин.
Манчестър Юнайтед надви десетима от Тотнъм за четвърти успех при Майкъл Карик Манчестър Юнайтед надви десетима от Тотнъм за четвърти успех при Майкъл Карик
Чете се за: 01:12 мин.
Осасуна отказа Селта в Ла Лига Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Чете се за: 00:42 мин.
Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ