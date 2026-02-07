Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона

Отборът на Фиорентина продължава да записва отчайващи резултати в Серия „А“. „Виолетовите“ не успяха да победят у дома Торино, като мачът между двата отбора завърши 2:2. Домакините от Флоренция има за какво да съжаляват, тъй като допуснаха изравнително попадение дълбоко в добавеното време, което не само им коства трите точки, но ги остави и в опасната зона. „Виола“ е на 18-та позиция, като след 24 изиграни двубоя има само 3 победи и 18 спечелени точки.

Фиорентина започна по-силно срещата и се хвърли в атака от първата минута, но за сметка на това се оказаха догонващи в резултата. В средата на първата част, при една от редките си атаки, „биковете“ откриха сметката си след попадение на Казадей.

В началото на второто полувреме домакините успяха да осъществят пълен обрат. Манор Соломон изравни с красив гол след удар от 20 метра, а Мойзе Кийн осигури преднината в 57-ата минута, засичайки центриране по земя на резервата Харисън.

В заключителните минути Фиорентина се прибра в глуха защита и това се оказа фатално. Резервата Сапата можеше да вкара за 2:2 в 87-ата минута, но Де Хеа спаси. Испанският вратар обаче нямаше какво да направи в 94-ата минута, когато Марипан се разписа с глава за крайното 2:2.