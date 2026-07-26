Интер се прицели в Кристиан Ромеро

Интер официално е започнал преговори с Тотнъм за потенциално привличане на капитана на лондончани Кристиан Ромеро, съобщават медиите в Италия в неделя.

Защитникът помогна на Аржентина да достигне втори пореден финал на Световно първенство по-рано този месец, но може да напусне "шпорите" това лято срещу значителна сума след богат на събития петгодишен период.

Централният защитник Ромеро е записал 156 участия, след като се присъедини към Тотнъм през 2021 година и изведе клуба до титлата в Лига Европа през сезон 2024-2025, но изтърпя четири отделни наказания по време на трудната за него последна кампания.

Столичани, които са водени от мениджъра Роберто де Дзерби, привлякоха Маркос Сенеси и Ян Пол ван Хеке по-рано през лятото, подсилвайки защитата си след последния слаб сезон във Висшата лига. Очаква се ръководството на "шпорите" да пусне Ромеро на преговори с представители на италианския първенец Интер.

"Опитваме се да го привлечем, но тези неща отнемат известно време. Нека да видим какво ще стане", потвърди спортният директор на миланския гранд Пиеро Аузило пред Скай Италия.