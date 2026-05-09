Интер се разправи с Лацио с лекота дни преди финала за Купата

Станко Димов
Чете се за: 01:20 мин.
Шампионът на Италия записа убедителна победа с 3:0 като гост.

Шампионът на Италия Интер записа убедителна победа с 3:0 като гост на Лацио, а головете за „нерадзурите“ отбелязаха Лаутаро Мартинес, Петър Сучич и Хенрих Мхитарян.

Двата отбора ще се срещнат отново съвсем скоро – на 13 май във финала за Купата на Италия.

Интер поведе още в шестата минута, когато Лаутаро Мартинес се разписа след асистенция на Маркюс Тюрам. В средата на първото полувреме Петър Сучич удвои с красив удар от дистанция.

Лацио остана с човек по-малко след почивката, след като Алесио Романьоли получи директен червен картон след намеса на ВАР за опасно влизане срещу Анж-Йоан Бони.

Въпреки численото неравенство домакините опитаха да окажат натиск, но Интер стигна и до трети гол. Хенрих Мхитарян оформи крайното 3:0 с мощен удар след добра атака на гостите.

В края на срещата младият талант Матия Москони направи дебют за мъжкия тим на Интер и беше близо до попадение.

#Серия А 2025/26 #ФК Лацио #Интер

