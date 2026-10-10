Ирландското председателство иска по-нисък бюджет на Европейския съюз от този на Еврокомисията

Ирландското председателство на Съвета на ЕС предложи днес бюджетът на ЕС за периода 2028-2034 година да бъде 1,6 трилиона евро, което е 8% по-малко от предложението на Европейската комисия. Очаква се многогодишният бюджет на ЕС да бъде предмет на ожесточени спорове между европейските лидери на срещата на върха следващата седмица в Брюксел.

Ирландското предложение все пак представлява 30% увеличение спрямо настоящия бюджет, който обхваща периода от 2021 до 2027 г.

По-пестеливите държави в ЕС като Германия, Нидерландия и скандинавските страни призовават за съкращения в бюджета. Други като България, Румъния, Италия, Испания и Полша настояват разходите, особено за селско стопанство и кохезионна политика, да бъдат запазени.

Ирландското предложение предвижда съкращаване с 3 на сто на разходите за регионално развитие, селско стопанство и рибарство спрямо предложението на Еврокомисията. То предвижда и съкращаване с 13 на сто на разходите за конкурентоспособност и отбрана.

Бюджетът на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка, трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки.