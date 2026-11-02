ИРНА: Американската агресия застрашава поминъка на иранските рибари, заяви служител от Ислямската република

Изпълнителният директор на рибарския кооператив в иранския пристанищен град Кешм заяви, че американската агресия срещу Ислямската република застрашава поминъка на рибарите, унищожава рибарските кораби и е довела до гибелта на няколко рибари, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Муса Гавидел заяви по време на конференция, че рибарските общности в провинция Хормозган играят жизненоважна роля за хранителната сигурност на Иран, като Персийският залив му предоставя значителен дял от консумирания протеин с морски произход.

Изпълнителният директор, че рибарите в провинцията се сблъскват със значителни предизвикателства през последните месеци поради военновремевите условия, климатичните изменения и заплахите за сигурността.

Той заяви, че 490 рибарски съда са били унищожени заради войната със САЩ и Израел. Освен това 15 рибари са загинали и 11 са били ранени.

Щетите по рибарските пристани, както и петролното замърсяване от войната, също са повлияли на морската биосреда и на риболовните зони.