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ИРНА: Американската агресия застрашава поминъка на иранските рибари, заяви служител от Ислямската република

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ИРНА: Американската агресия застрашава поминъка на иранските рибари, заяви служител от Ислямската република
Снимка: илюстративна
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Изпълнителният директор на рибарския кооператив в иранския пристанищен град Кешм заяви, че американската агресия срещу Ислямската република застрашава поминъка на рибарите, унищожава рибарските кораби и е довела до гибелта на няколко рибари, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Муса Гавидел заяви по време на конференция, че рибарските общности в провинция Хормозган играят жизненоважна роля за хранителната сигурност на Иран, като Персийският залив му предоставя значителен дял от консумирания протеин с морски произход.

Изпълнителният директор, че рибарите в провинцията се сблъскват със значителни предизвикателства през последните месеци поради военновремевите условия, климатичните изменения и заплахите за сигурността.

Той заяви, че 490 рибарски съда са били унищожени заради войната със САЩ и Израел. Освен това 15 рибари са загинали и 11 са били ранени.

Щетите по рибарските пристани, както и петролното замърсяване от войната, също са повлияли на морската биосреда и на риболовните зони.

#поминък #ирански рибари #САЩ #военен конфликт #Иран

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