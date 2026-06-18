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Испанец даде ход на входящите трансфери в Ливърпул

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Спорт
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"Червените" с първо ново попълнение под ръководството на Андони Ираола.

испанец даде ход входящите трансфери ливърпул

Ливърпул си осигури услугите на своето първо ново попълнение за лятото. Екипът на англичаните ще носи Виктор Муньос, обявиха официално от клуба. Испанецът активира своята откупна клауза от 40 милиона евро и се разбра с мърсисайдци до 2032 година.

През миналия сезон крилото бе част от Осасуна. На сметката си с испанците 22-годишният футболист записа 7 гола и направи 5 асистенции за 36 мача във всички турнири.

Испанският национал беше на крачка от трансфер в Нюкасъл, но в крайна сметка “червените” се оказаха по-бързи в преговорите. Муньос е играл още в RSC Интернасионал и Реал Мадрид, както и във втория отбор на „белите“. Реал пък, чийто юноша е таланта, ще получи половината от тези 40 милиона евро заради клауза в контракта. Мърсисайдци ще се издължат на две вноски.

#Виктор Муньос #Висша лига 2026/27 #ФК Осасуна #ФК Ливърпул

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