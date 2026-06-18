Испанец даде ход на входящите трансфери в Ливърпул

Ливърпул си осигури услугите на своето първо ново попълнение за лятото. Екипът на англичаните ще носи Виктор Муньос, обявиха официално от клуба. Испанецът активира своята откупна клауза от 40 милиона евро и се разбра с мърсисайдци до 2032 година.

We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance — Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026

През миналия сезон крилото бе част от Осасуна. На сметката си с испанците 22-годишният футболист записа 7 гола и направи 5 асистенции за 36 мача във всички турнири.

Испанският национал беше на крачка от трансфер в Нюкасъл, но в крайна сметка “червените” се оказаха по-бързи в преговорите. Муньос е играл още в RSC Интернасионал и Реал Мадрид, както и във втория отбор на „белите“. Реал пък, чийто юноша е таланта, ще получи половината от тези 40 милиона евро заради клауза в контракта. Мърсисайдци ще се издължат на две вноски.