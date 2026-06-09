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Испания победи Перу без звездите си в атака

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Европейските шампиони решиха двубоя още в началото и не оставиха съмнения в превъзходството си.

Испания футбол
Снимка: БГНЕС
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Испания показа класа и без част от най-големите си звезди, побеждавайки Перу с 3:1 в контролна среща, играна в мексиканския град Пуебла. Европейските шампиони решиха двубоя още в началото и не оставиха съмнения в превъзходството си.

Микел Оярсабал даде тон на успеха с попадение още във втората минута, а в 32-рата Педри удвои аванса на „Ла Фурия“. След почивката натискът на испанците продължи и в 53-тата минута вратарят на Перу Педро Галесе си отбеляза автогол, с което резултатът стана 3:0.

Южноамериканците, които няма да участват на Световното първенство, стигнаха до почетно попадение чрез Хайро Велес в 66-ата минута, но то не промени развоя на срещата.

Испания бе без няколко от водещите си футболисти. Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос останаха в тренировъчния лагер на отбора в Тенеси, където продължават възстановяването си по индивидуални програми.

След края на двубоя селекционерът Луис де ла Фуенте увери, че и тримата се възстановяват добре и се очаква скоро да се присъединят към основната група. Специалистът изрази увереност, че ще може да разчита на тях още за първия мач на Испания на Световното първенство – срещу Кабо Верде на 15 юни в Атланта.

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