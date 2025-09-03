Испанската престолонаследничка Леонор е на финала на военното си обучение (СНИМКИ)

Испанската престолонаследничка принцеса Леонор започва последния етап от военното си обучение във Военновъздушната академия в Сан Хавиер, Мурсия.

Принцесата на Астурия е пряк наследник на испанския трон, който в момента заема нейния баща крал Фелипе VI.

Първата година от обучението си Леонор беше част от сухопътните войски във Военната академия в Сарагоса, втората прекара във Военноморското училище в Марин (Понтеведра) и на кораба Хуан Себастиан де Елкано , а третата ще е във Военновъздушната академия в Сан Хавиер (Мурсия). Така през 2027 г. ще завърши с чин лейтенант от сухопътните и военновъздушните сили и мичман от военноморските, но ще бъде освободена от тях, за да може след това да стане върховен главнокомандващ на испанската армия.

Снимки: БГНЕС