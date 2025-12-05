Испанските власти разбиха престъпна мрежа за робски труд на мигранти

Испанската полиция разби престъпна мрежа, принуждавала стотици мигранти да работят при робски условия. Общо 11 души са арестувани в провинция Албасете, в областта Кастилия-Ла Манча.

Престъпната организация е вкарвала нелегални имигранти в Испания и ги е изпращала да работят във ферми в няколко провинции. Установени са над 300 души, голяма част от които са граждани на Непал.

Работниците са били натъпкани в малки помещения с матраци на пода и липса на каквито и да е хигиенни условия. Те са пътували ежедневно в микробуси, които не отговарят на необходимите стандарти за безопасност. Това е довело до няколко катастрофи, една от които е завършило със смъртта на човек от непалски произход.

Арестуваните налагали на мигрантите тежки условия на труд, изискващи смени до 12 часа, и им вземали огромни суми за наем и храна. В много случаи жертвите работили за престъпната организация с месеци, без да получават никакви пари, като единственото им заплащане били хранителни продукти.

При полицейската операция са арестувани 11 души, обвинени в трафик на хора и трудова експлоатация. Шестима от заподозрените са с мярка "постоянен арест". Иззети са и дванадесет превозни средства, сред които два луксозни автомобила, а приблизително двадесет банкови сметки, управлявани от трафикантите, са замразени.