3 март – България празнува Деня на свободата
Испанският Marca: Светът на леката атлетика е изумен от новата сензация – българина Божидар Саръбоюков

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Атлетът получи признание от едно от най-влиятелните спортни издания в Европа.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Божидар Саръбоюков получи признание от едно от най-влиятелните спортни издания в Европа. Испанският спортен всекидневник Marca отдели внимание на българския лекоатлет.

Той направи фурор след представянето си на Балканския шампионат в зала в Белград, където подобри собствения си национален рекорд и направи най-добрия резултат в света за сезона в скока на дължина. Всички погледи бяха вперени в него на Държавното първенство в зала, което се проведе в София в края на февруари. Саръбоюков не разочара и там, като записа требъл, след като спечели титлите в скока на дължина, в тройния скок и в скока на височина.

Ето какво написаха от авторитетното издание Marca за най-добрия атлет на България:

"Той е звяр!“ – пишат за него в социалните медии. И това не е чудно, защото светът на леката атлетика е изумен от новата сензация – българинът Божидар Саръбоюков, гигант с ръст почти два метра, който на 21 години проправя нови пътища в историята на спорта. Сила на природата с лице на дете, той празнува всеки свой скок, хоризонтален или вертикален, с радостно салто.

Рядко се случва многобоец да се състезава в две дисциплини, а три са подвиг, постижим само от избрани малцина. Саръбоюков е един от тях и го доказва още от юношеските си години.

Всъщност, през 2022 г. той стана вицешампион на света в скока на височина за младежи до 20 години в Кали (Колумбия), а година по-рано спечели два сребърни медала в скока на дължина и тройния скок на европейското първенство в същата категория в Йерусалим (Израел).

На едва 19 години Саръбоюков спечели място в скока на дължина на Олимпийските игри в Париж и остана на три сантиметра от финала на 12-те най-добри.

Месеци по-късно, на европейското първенство в зала в Апелдоорн през 2025 г., дойде окончателният му пробив с първото му международно злато в абсолютната категория, изпреварвайки олимпийския медалист от Италия Матия Фурлани и испанеца Лестър Лескай. Същата година той се класира пети на световното първенство на открито в Токио. Въпреки това, всички тези постижения бледнеят пред това, което той постигна в началото на 2026 г. За начало, в любимата си дисциплина, скок на дължина, той е световен лидер, след като на 11 февруари на състезанието в Белград скочи 8,45 метра.

Това го поставя като ясен претендент за медали на световното първенство в зала в Куява Поморзе (Полша) от 20 до 22 март, но Саръбоюков искаше повече и направи исторически пробив на шампионата на България миналия уикенд.

В събота спечели тройния скок с личен рекорд (16,61 метра), класирайки се на 20-то място в световната ранглиста за годината, ден преди да завърши с две победи в скока на височина и скока на дължина.

Във второто състезание му беше нужен само един скок от 8,12 метра, което му позволи да се концентрира върху скока на височина, дисциплина, в която не беше участвал от януари 2023 г. Саръбоюков стартира с личен рекорд от 2,20 метра, поставен през юли 2022 г., когато все още беше на 17 години, и го подобри до впечатляващите 2,28 метра, което го поставя на единадесето място в световната ранглиста за 2026 г., само на пет сантиметра от първия, руснака Данил Лисенко.

Това го поставя в орбитата на второто подиумно място на предстоящото световно първенство в зала, нещо, което ще се опита да постигне, съдейки по това, което каза месец преди дебюта си на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

„Моите мечти са най-големите. Винаги съм искал олимпийска медал и ще го преследвам до края. Никога не съм се задоволявал с малко“, заяви тогава Саръбоюков, който изглежда е предопределен да поеме щафетата от легендите на българската лека атлетика като Христо Марков, Йорданка Донкова и Стефка Костадинова.Това би било най-добрата новина за страна, която отдавна не е блестяла на големите първенства. Всъщност последната й голяма медал е от Олимпийските игри в Рио през 2016 г., когато Мирела Демирева спечели сребро в скока на височина след Рут Беития.

На последните три световни първенства на открито страната е изпратила едва осем атлети, като не е спечелила медал от бронза на Даниела Йорданова в дисциплината 1500 метра в Осака през 2007 г. Всичко това може да се промени с Божидар Саръбоюков, новата „звезда” на световната лека атлетика."

