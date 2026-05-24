Исторически успех за Виктор Танчев в Имола

Младият български колоездач Виктор Танчев записа името си в историята на родния спорт, след като стана най-младият българин, изкачвал се на почетната стълбичка в състезание на италианска земя.

Успехът му дойде след впечатляващо представяне на легендарната писта „Имола“ – едно от най-емблематичните трасета в световния спорт. Надпреварата бе с дължина 56 километра и събра близо 100 състезатели от различни държави.

Въпреки сериозната конкуренция и тежките условия, Танчев демонстрира зряло каране, тактическа дисциплина и силен състезателен характер. В средата на дистанцията младият българин попадна в изключително трудна ситуация, след като се озова в откъсване с двама мексикански колоездачи от един отбор и двама италиански състезатели, също съотборници. Въпреки численото преимущество на конкурентите му, Виктор не само успя да се задържи в челото, но и показа впечатляваща физическа и психическа устойчивост. Решителните моменти настъпиха малко преди финала, когато серия от атаки доведе до отпадането на мексиканските състезатели от битката за победата. Така Танчев остана в директен сблъсък с двамата италианци. Победителят бе определен след драматичен финален спринт, в който българинът извоюва престижното второ място и заслужено се превърна в едно от най-обсъжданите имена в състезанието.

Треньорът на Виктор Атанас Димитров не скри емоциите си след историческия успех:

„Много хора смятаха, че Виктор е твърде млад за подобна стъпка и за участие в Италия. Българският мениджър Николай Генов обаче вярваше в него и ни предостави тази възможност. Не се поколебахме нито за миг.“

По думите му, представянето на младия талант не е изненада за екипа му.

„Знаех, че Виктор е способен на подобно постижение. Беше въпрос на време да покаже истинските си възможности в Италия. Щастливи сме и сме развълнувани от успеха му, но сме наясно, че това е само една малка крачка по дългия път към голямото колоездене“, допълни наставникът.

След впечатляващото си представяне Танчев вече е получил предложение да удължи престоя си в Италия. Потвърдено е и завръщането му в отбора през следващия сезон – ясен знак, че италианският мениджмънт вижда огромен потенциал в българския състезател и му гласува доверие за бъдещето. Успехът на Виктор Танчев е не само личен триумф, но и силен сигнал, че българското колоездене разполага с ново поколение таланти, готови да се конкурират на най-високо международно ниво.

