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ИСУЛ подписа меморандум за сътрудничество с най-големия център за детска онкология в Европа

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исул подписа меморандум сътрудничество големия център детска онкология европа
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Меморандум за сътрудничество беше подписан между Университетската болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ“ - Клиника по детска клинична хематология и онкология, и най-големия център за детска онкология в Европа - Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, Нидерландия, на церемония в столичната болница. Документът беше подписан от директора на болницата - Любомир Пенев и от проф. Роб Питърс, един от основателите на Princess Máxima Center for Pediatric Oncology и президент на Световната асоциация по детска онкология.

Сътрудничеството ще позволи на българските специалисти да се запознаят отблизо с модела на работа и на интегриране на грижите за болните деца, включващи и осигуряване на дългосрочно проследяване на излекуваните пациенти и високо качество на живот, палиативни грижи, психо-социална подкрепа и др. Българските лекари ще имат възможност да се включат в обучения, както и да участват в ежеседмични обсъждания в специализирани бордове, с цел осигуряване и прилагане на най-високите европейски и световни стандарти в грижите за онкологично болните деца. В Центъра в Нидерландия ще бъде осигурено лечение на най-сложните случаи от България при използване на методи и техники, които все още не се прилагат у нас. Инициативата днес съответства пряко на целите на изграждащия се Български национален хъб на Мисията срещу рака.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави ръководството на болницата и на Центъра за предприемането на стъпката за практическо сътрудничество. Меморандумът ще бъде база за развитие на по-добри онкологични педиатрични грижи, както и за обмяна на умения и добри идеи, каза тя. По думите ѝ опитът на Центъра е най-добрият в областта на детската онкология в ЕС.

За работещите в клиниката подписването на документа е възможност за надграждане на знания, участие в специализирани бордове и сверяване на часовника в грижата за онкологично болните деца, каза Любомир Пенев, директор на "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Обединихме нашите центрове, което беше ключово, като по този начин помагаме на децата не само в Нидерландия, но и от други държави, каза проф. Питърс. В България тази грижа е в разпръснати звена, а понякога се налага родителите с болното си дете да пътуват и в чужбина, като така се губят ценно време и средства, добави той. По думите му най-доброто решение би било грижите за децата, засегнати от онкологично заболяване, да бъдат на едно място. Важно е да си сътрудничим, ако искаме всяко дете да получи грижи и лечение, така ще има и подобряване на диагностиката, събирането на данни, участие в европейски проучвания, което ще допринесе за излекуването на децата, каза още той.

В ежедневната си дейност влагаме не само професионализъм, сърце и душа, но това не е достатъчно, защото големите победи се постигат с обединяване на усилия, каза проф. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология. Чрез споразумението ще дадем възможност на медиците да участват в обучения, а децата да имат достъп до възможно най-доброто лечение, каза още тя.

Присъстващите на церемонията по подписването на меморандума бяха поздравени от името на управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Владимир Даскалов и от името на ректора на Медицинския университет - София проф. Бойчо Ланджов, както и от Ивайло Петров от Българския национален хъб на Мисията срещу рака.

#център за детска онкология в Европа #УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ #меморандум

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