Италиански военен хеликоптер се разби в Босна, трима души са загинали

Хеликоптер на италианския контингент в рамките на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се е разбил близо до Бръчко в североизточната част на Босна днес следобед, съобщиха местни медии и световните агенции.

При катастрофата са загинали трима души, а 12 са откарани в болница, съобщи Салих Ибрахимбегович, говорител на Здравния център в Бръчко, цитиран от агенция ФЕНА.

Според сайта Кликс всички загинали и пострадали са италиански граждани. Един от тях е в тежко състояние.

Федералната телевизия на Федерация Босна и Херцеговина - една от двете съставни единици в Босна, публикува кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ.

Медиите посочват, че става дума за хеликоптер "Чинук" CH-47.

Франс прес цитира съобщение на ЕУФОР, в което се потвърждава, че хеликоптер на мисията се е разбил в североизточната част на страната "по време на рутинна операция". ЕУФОР съобщава за "редица" загинали и пострадали, без да уточнява точния им брой.

В съобщението се посочва още, че нито един цивилен не е пострадал и че инцидентът не е причинил никакви щети.

Министерството на отбраната на Италия потвърди, че хеликоптерът принадлежи на италианския контингент в рамките на ЕУФОР, но не предостави информация за състоянието на членовете на екипажа, предаде Ройтерс.