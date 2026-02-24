БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия избира песента си за Евровизия в Сан Ремо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Деца
Запази

Звезди, музика и прогнози: започва най-големият музикален фестивал в Италия

започва фестивалът сан ремо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

От днес до 28 февруари в италианския курорт Сан Ремо се провежда тазгодишното издание на Фестивала на италианската песен. Традиционно сцена на музикалния маратон е театър Аристон.

Водещ и творчески директор за втора поредна година е Карло Конти, а до него на сцената ще бъде италианската поп звезда Лаура Паузини. В различните фестивални вечери във воденето ще се включат и популярни гости като турския актьор Джан Яман, руския супермодел Ирина Шейк и журналистката от RAI Uno Джорджа Кардинатели.

Сред супергостите на фестивала тази година са Тициано Феро, Ерос Рамацоти, Алиша Кийс и моделът Бианка Балти. Финалната вечер ще бъде белязана от участието на Андреа Бочели. На сцената ще излязат и италианските олимпийски шампионки Ариана Фонтана, Франческа Лолобриджида и Лиза Витоци.

За голямата награда на фестивала се борят 30 изпълнители, а победителят ще получи правото да представя Италия на Евровизия. Самостоятелно участват 8 жени и 18 мъже, има два специални дуета, един постоянен музикален тандем и само една група – рок и пънк бандата „Бамболе ди пеца“.

Освен основната категория, фестивалът включва и надпревара за млади изпълнители, чийто победител ще стане ясен на 27 февруари, както и традиционната вечер с кавери на големи хитове.

Любопитен момент тази година са и прогнозите на изкуствен интелект. Според ChatGPT победител ще бъде Ермал Мета, а според Gemini сред фаворитите са още Ариза, Леванте, Енрико Ниджоти и Серена Бранкале.

Остава да видим дали сцената на Сан Ремо ще потвърди прогнозите – или ще ни изненада, както често се случва.

Последвайте ни

ТОП 24

Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
1
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
5
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
6
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: По света

За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите
За финал на Олимпиадата: Една приказка от Доломитите
Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис Вече стотици коли се движат без шофьор по улиците на Лос Анджелис
Чете се за: 00:55 мин.
Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи Изоставеното маймунче с плюшената играчка, което завладя социалните мрежи
Чете се за: 01:05 мин.
Новините 23.02.2026 г. Новините 23.02.2026 г.
Чете се за: 02:55 мин.
„Битка след битка“ – големият победител на наградите БАФТА „Битка след битка“ – големият победител на наградите БАФТА
Чете се за: 00:52 мин.
Маймунката Пънч и плюшената играчка, която ѝ помогна да оцелее Маймунката Пънч и плюшената играчка, която ѝ помогна да оцелее
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 06:02 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ