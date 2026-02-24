Италия избира песента си за Евровизия в Сан Ремо

От днес до 28 февруари в италианския курорт Сан Ремо се провежда тазгодишното издание на Фестивала на италианската песен. Традиционно сцена на музикалния маратон е театър Аристон.

Водещ и творчески директор за втора поредна година е Карло Конти, а до него на сцената ще бъде италианската поп звезда Лаура Паузини. В различните фестивални вечери във воденето ще се включат и популярни гости като турския актьор Джан Яман, руския супермодел Ирина Шейк и журналистката от RAI Uno Джорджа Кардинатели.

Сред супергостите на фестивала тази година са Тициано Феро, Ерос Рамацоти, Алиша Кийс и моделът Бианка Балти. Финалната вечер ще бъде белязана от участието на Андреа Бочели. На сцената ще излязат и италианските олимпийски шампионки Ариана Фонтана, Франческа Лолобриджида и Лиза Витоци.

За голямата награда на фестивала се борят 30 изпълнители, а победителят ще получи правото да представя Италия на Евровизия. Самостоятелно участват 8 жени и 18 мъже, има два специални дуета, един постоянен музикален тандем и само една група – рок и пънк бандата „Бамболе ди пеца“.

Освен основната категория, фестивалът включва и надпревара за млади изпълнители, чийто победител ще стане ясен на 27 февруари, както и традиционната вечер с кавери на големи хитове.

Любопитен момент тази година са и прогнозите на изкуствен интелект. Според ChatGPT победител ще бъде Ермал Мета, а според Gemini сред фаворитите са още Ариза, Леванте, Енрико Ниджоти и Серена Бранкале.

Остава да видим дали сцената на Сан Ремо ще потвърди прогнозите – или ще ни изненада, както често се случва.