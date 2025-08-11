БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Италия приключи с най-много златни отличия на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г.

БНТ предава първенството в Тампере пряко от 7 до 10 август.

Италия завърши на върха в таблицата с медали, след като 15-годишната сензация в спринта Кели Дуала обра овациите в последната дисциплина на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере.

„Адзурите“ спечелиха щафетата 4х100 м с Дуала на последен пост.

В бягането на 110 м с препятствия триумфира Матео Тони, а Франческо Кроти бе над всички в тройния скок в последния ден от състезанието.

Италия приключи на върха с 14 отличия, 6 от които златни, 3 сребърни и пет бронзови. Втори са атлетите на Великобритания, а третата позиция е за Испания.

Инес Фицджералд от Великобритания счупи 32-годишния рекорд на 3000 м, а Хокон Мое Берг от Норвегия спечели бягането на 1500 м.

Хърватката Яна Кошак добави европейско злато за девойки към световната си титла до 20 години в седмобоя във вълнуваща битка с унгарката Шаролта Крищ. Кошак е европейска шампионка и до 18 г.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от European Athletics (@europeanathletics)


Въпреки това последният ден от шампионата беше "златен" за Унгария, като Лилиана Батори и Бори Рошахеги взеха титлите съответно в скока на височина и скока на дължина.

В другите щафети в неделя Франция спечели бяганията на 4x100 м за юноши и 4x400 м за девойки.

Златният медалист на 400 м с препятствия Михал Рада донесе успеха на отбора на Чехия в бягането на 4x400 м.

Отличие за Франция извоюва Елия Паские в скока на височина с национален рекорд за младежи до 20 години.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Eurovision Sport (@eurovisionsport)


Златни медали в последния ден спечелиха и Жил Санчес от Швейцария (100 м с препятствия), Мария Рафалиду от Гърция (тласкане на гюле), Яна Мари Бекер от Германия (800 м ), Киясетин Кара от Турция (3000 м стипълчейз за мъже), Елиз де Йонг от Нидерландия (овчарски скок) и испанците Рафаел Махикес (хвърляне на копие) и Жоан Керол (спортно ходене 10 000 м), който постави и нов рекорд на шампионатите до 20 години.

България завърши с две отличия. Християн Касабов спечели сребро на 100 м с препятствия, а бронз в тройния скок взе Зинга Барбоза Фирмино.

#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години

