ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Италия продължава защитата на титлата си за Били Джийн Кинг къп

Спорт
"Скуадра адзура" очаква Украйна или Испания в битка за място на финала.

Италия - Били Джийн Кинг къп
Снимка: БТА
Шампионът Италия си осигури класиране за полуфиналите в отборния турнир по тенис при жените Били Джийн Кинг къп. "Скуадра адзура" се наложи с 2:0 успеха срещу домакина Китай, след като №8 в световната ранглиста Жасмин Паолини спечели с 4:6, 7:6 (4), 6:4 срещу Синю Ван в Шънджън. Италианката навакса пасив от 3:5 във втората част, за да се добере до ценния успех срещу Ван.

Паолини достигна до финалите на два турнира от Големия шлем през миналия сезон и спечели златен олимпийски медал на двойки в Париж заедно със Сара Ерани.

Преди това Елизабера Кочарето се наложи след труден обрат 4:6, 7:5, 7:5 срещу Юе Юан. Италианката изоставаше с 2:5 във втория сет и с 0:4 в решителната част, за да класира Италия напред в престижния турнир. Двата мача продължиха почти по три часа.

В следващата фаза на надпреварата италианките ще играят срещу Украйна или петкратния шампион Испания.

Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г.
Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г.
Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир Шиникова потегли успешно на сингъл и двойки в Монастир
Проклятието на Ню Йорк! Проклятието на Ню Йорк!
Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик
Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик
Шестима българи намериха място в четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня Шестима българи намериха място в четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска Баня
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
У нас
Валежи и ветровито време ни очакват утре Валежи и ветровито време ни очакват утре
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
По света
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
По света
Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го...
По света
"Референдум": По-голямата част от българите не одобряват...
У нас
