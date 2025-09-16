Италия продължава защитата на титлата си за Били Джийн Кинг къп

Шампионът Италия си осигури класиране за полуфиналите в отборния турнир по тенис при жените Били Джийн Кинг къп. "Скуадра адзура" се наложи с 2:0 успеха срещу домакина Китай, след като №8 в световната ранглиста Жасмин Паолини спечели с 4:6, 7:6 (4), 6:4 срещу Синю Ван в Шънджън. Италианката навакса пасив от 3:5 във втората част, за да се добере до ценния успех срещу Ван.

Паолини достигна до финалите на два турнира от Големия шлем през миналия сезон и спечели златен олимпийски медал на двойки в Париж заедно със Сара Ерани.

Преди това Елизабера Кочарето се наложи след труден обрат 4:6, 7:5, 7:5 срещу Юе Юан. Италианката изоставаше с 2:5 във втория сет и с 0:4 в решителната част, за да класира Италия напред в престижния турнир. Двата мача продължиха почти по три часа.

В следващата фаза на надпреварата италианките ще играят срещу Украйна или петкратния шампион Испания.