ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Ива Иванова и Йоана Константинова спечелиха осминафиналните си срещи на двойки на тенис турнир в Монастир

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Ива Иванова и Йоана Константинова спечелиха осминафиналните си срещи на двойки на тенис турнир в Монастир
Ива Иванова и Йоана Константинова достигнаха до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванова и Камила Бартоне (Латвия), поставени под номер 2 в схемата, победиха Хелена Стевич (Франция) и Устиния Лекомцева (Русия) с 1:6, 6:4, 10-5. Следващите им съпернички ще бъдат Валерия Артьомева и Алина Юнева (Русия).

Константинова, която миналата седмица триумфира на двойки на друг турнир в Монастир, и Клаудия Ферер Перес (Испания) надделяха над Нана Кавагиши (Япония) и Сафи Мешкатолзахра (Иран) с 6:0, 6:2 и утре ще играят срещу водачките в схемата Юка Хосоки (Япония) и Елиз Це (Нова Зеландия).

На сингъл Иванова загуби от третата поставена Цзя Цзин Лу (Китай) с 1:6, 4:6.

Поражения претърпяха и другите българки - Йоана Константинова и участващата с "уайлд кард" Александра Матева.

