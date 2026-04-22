Ива Иванова преодоля първия кръг на турнир в Монастир

Ива Иванова преодоля първия кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

19-годишната българка, която е поставена под №5, отстрани Бенедета Ортенци (Италия) с 6:1, 6:1 за час и 20 минути игра.

Иванова не срещна никакви затруднения и в двата сета, спечелвайки четири поредни гейма в първия и пет във втория. Българката се нуждаеше от пет мачбола, за да осигури класирането си за следващия кръг от надпреварата. В него тя ще се изправи срещу 17-годишната Ада Кумру (Турция).

Иванова се присъедини към сънародничката си Йоана Константинова, която вчера започна с победа в схемата поединично. Участващата с "уайлд кард" 18-годишна българка ще се изправи срещу №3 Елена Милованович (Сърбия) за място на четвъртфиналите.

Константинова по-късно днес ще играе в първия кръг на двойки с Ада Кумру срещу Елена Грекул (Украйна) и Диана Мария Михаил (Румъния).