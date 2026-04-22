БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Ива Иванова преодоля първия кръг на турнир в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Победа за българската тенисиста в Тунис.

ива иванова спечели трето тенис турнир itf турция
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Ива Иванова преодоля първия кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

19-годишната българка, която е поставена под №5, отстрани Бенедета Ортенци (Италия) с 6:1, 6:1 за час и 20 минути игра.

Иванова не срещна никакви затруднения и в двата сета, спечелвайки четири поредни гейма в първия и пет във втория. Българката се нуждаеше от пет мачбола, за да осигури класирането си за следващия кръг от надпреварата. В него тя ще се изправи срещу 17-годишната Ада Кумру (Турция).

Иванова се присъедини към сънародничката си Йоана Константинова, която вчера започна с победа в схемата поединично. Участващата с "уайлд кард" 18-годишна българка ще се изправи срещу №3 Елена Милованович (Сърбия) за място на четвъртфиналите.

Константинова по-късно днес ще играе в първия кръг на двойки с Ада Кумру срещу Елена Грекул (Украйна) и Диана Мария Михаил (Румъния).

#Ива Иванова #Тенис турнир на твърда настилка в Монастир

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
2
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
5
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор

Най-четени

1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
5
Почина композиторът Кирил Икономов
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид
Чете се за: 01:32 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
У нас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ