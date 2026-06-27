Ива Стоянова триумфира на Европейския фестивал на фехтовката в Италия

Ива Стоянова от спортен клуб Черно море- Варна постигна впечатляващ успех, като спечели златния медал на шпага на Европейския фестивал на фехтовката във възрастова група до 14 години. Надпреварата се проведе в Чивидале дел Фриули, Италия. Участваха 73 шпажистки от от 30 европейски държави, което превръща турнира в един от най-силните международни форуми за млади фехтовачи.



Въпреки сериозната конкуренция Стоянова, водена от личния си треньор Живко Чавдаров, демонстрира изключителна форма, характер и увереност по пътя към титлата. През сезон 2025/26 тя 4 пъти се класира сред медалистите в турнирите за Европейската купа и завърши под N1 в европейската ранглиста.

Ива излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите тя отстрани във втория кръг Ноеми Бего от Италия с 15:14, а след това победи Фружина Танкошци от Румъния с 15:10. В двубоя за място в топ 8 българката надделя над Лука Счабо от Унгария с 15:9. Последва нова победа – с 15:11 над Клара Друмер от Германия и сигурно място на почетната стълбичка. В срещата за място във финала Ива отстрани Джулия Романия Митаритона от Италия с 15:7. В двубоя за титлата Стоянова отново показа борбен дух и спечели купата с 15:12 срещу Вирджиния Молинарио от Италия.



Радостина Куртакова от Пентатлон Пазарджик се класира на 6 място, Масал Исаоглу от Черно море - Варна е 26-та.

На сабя мъже до 14 години Мартин Начев от Младост София завърши на 19 място, Калоян Боев от Младост София е 21-ви, Петър Петров от ЦСКА е 26-ти, Борис Гавраилов от Ахил Варна е 39-ти, Борис Шутов от Ахил Варна е 47-и, Дамян Миежвински от Пловдив БГ е 56-и.

На рапира мъже до 14 години Павел Мариянов от Шумен 1951 е 54-ти, Тодор Шиндов от Тракия Пловдив е 61-и.