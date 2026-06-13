Иван Иванов бе награден от Кърсти Ковънтри по време на наградите „Пьотър Нуровски“

Българският тенисист Иван Иванов бе награден на гала-вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите „Пьотър Нуровски“ за най-добрите млади спортисти в Европа. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Иван зае четвърто място и парична премия, която ще може да използва при своята подготовка.

Първото място си поделиха Амалия Ковалиу, фехтовка и Алика Инкери Мозер, лека атлетика. Иванов е първият българин, който стига до финалите на лятното издание. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимните спортове.

„Успехът на Иван е изключителен, защото беше и единственото момче сред финалистите. Вярвам, че му предстоят още много подобни церемонии, на които той ще получава признание за своя труд и усилия“, каза Весела Лечева.

По-рано през деня Иван Иванов изнесе реч пред делегатите, в която се спря на един от най-тежките моменти в своята кариера, когато получава травма и не знае дали ще може да продължи да играе тенис.

„Трофеите не са най-важната част от моята история. Най-важната част е това, което тези трудни моменти ме научиха. Те ме научиха, че не успехите ни определят. Болката е тази, която бележи пътя ни“, каза Иван.

Ковънтри беше част не само от награждаването, но преди това участва и в 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, Унгария. Там тя отличи централно място на Европа за Олимпийското движение и за приноса ѝ за повишаването на стандартите по целия свят.

„Европа винаги е играла решаваща, централна роля за Олимпийското движение, не само чрез организирането на невероятни Игри, на които станахме свидетели в Париж и Милано-Кортина, но и чрез вашите идеи, вашето лидерство“, каза Ковънтри.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри поздрави още в първия ден Весела Лечева за официалното й встъпване като председател.