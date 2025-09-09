Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финалния Мастърс до 18 г.

Младите български тенис звезди Иван Иванов и Александър Василев се класираха официално на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти до 18-годишна възраст в света. Надпреварата ще се проведе от 22 до 26 октомври в Чънду, Китай. Този турнир е единствен с награден фонд от юношеския тур. Шампионът може потенциално да спечели 23 хиляди долара.

Тенисистите ще бъдат разпределени в две групи от по четири състезатели, а първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

Шампионът от US Open Иван Иванов е убедителен №1 в световна ранглиста за юноши до 18 г. 16-годишният българин преди това и триумфира на Уимбълдън. Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и води в ранглистата с 3610.5 точки.

Вицешампионът от US Open Александър Василев се изкачи до №2 в ранглистата с 2577.5 точки. Преди това 18-годишният българин стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на Уимбълдън, а също така игра четвъртфинал на Ролан Гарос.