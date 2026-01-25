Иван Иванов стана вицешампион в Манакор

Иван Иванов стана вицешампион на сингъл на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът на България за „Купа Дейвис“ отстъпи в спора за титлата пред Ярослав Демин (Русия) с 1:6, 4:6 за 78 минути.

Иванов загуби три пъти подаването си в първия сет, а във втората част поведе с 2:0, но Демин стигна до обрат 3:2. Руснакът стигна до нов пробив в десетия гейм, с който затвори мача.

855-ият в световната ранглиста при мъжете Иванов направи две силни участия в Манакор, след като по-рано този месец отново достигна до финал на турнир от същия ранг.