Иван Иванов загуби дебюта си в основна схема на Чаланджър турнир

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на единично на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF. Двубоят продължи 62 минути.

Българинът започна лошо срещата и изостана с 0:3, а това се оказа решаващо за изхода на първия сет. Иванов започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Шампионът от Уимбълдън пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Това беше първи мач Иван Иванов в основната схема на турнири от сериите „Challenger".

По-рано днес Александър Василев загуби с 2:6, 3:6 от Зденек Коларж (Чехия), който е достигал до №111 в световната ранглиста, а също така има четири спечелени титли от турнири от сериите „Чалънджър".

Днес предстоят още четири срещи с българско участие.

Виктор Марков ще играе срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. Анас Маздрашки пък ще се изправи срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия), който през миналата година достигна до №168 в световната ранглистата.

След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Входът за зрители на турнира е свободен.

В края на тази седмица на Български национален тенис център пък започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.