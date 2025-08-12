БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов загуби дебюта си в основна схема на Чаланджър турнир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Българинът отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия).

Иван Иванов
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на единично на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF. Двубоят продължи 62 минути.

Българинът започна лошо срещата и изостана с 0:3, а това се оказа решаващо за изхода на първия сет. Иванов започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Шампионът от Уимбълдън пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Това беше първи мач Иван Иванов в основната схема на турнири от сериите „Challenger".

По-рано днес Александър Василев загуби с 2:6, 3:6 от Зденек Коларж (Чехия), който е достигал до №111 в световната ранглиста, а също така има четири спечелени титли от турнири от сериите „Чалънджър".

Днес предстоят още четири срещи с българско участие.

Виктор Марков ще играе срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. Анас Маздрашки пък ще се изправи срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия), който през миналата година достигна до №168 в световната ранглистата.

След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Входът за зрители на турнира е свободен.

В края на тази седмица на Български национален тенис център пък започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.

Свързани статии:

Александър Василев отпадна на старта на Чаланджър турнир в София
Александър Василев отпадна на старта на Чаланджър турнир в София
Днес предстоят още пет срещи с българско участие. 
Чете се за: 03:00 мин.
#тенис турнир в София 2025 #Иван Иванов тенис #Иван Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Тенис

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Отопени
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Отопени
Виктор Марков загуби в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър в София Виктор Марков загуби в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър в София
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Василев отпадна на старта на Чаланджър турнир в София Александър Василев отпадна на старта на Чаланджър турнир в София
Чете се за: 03:00 мин.
Кийс срещу Рибакина на осминафиналите в Синсинати Кийс срещу Рибакина на осминафиналите в Синсинати
Чете се за: 01:37 мин.
Синер продължава защитата на трофея в Синсинати Синер продължава защитата на трофея в Синсинати
Чете се за: 01:50 мин.
Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ) Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ