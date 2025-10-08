Иван Иванов започна с убедителна победа на турнир за мъже в Понтеведра

Шампионът от Уимбълдън и от Откритото първенство на САЩ при юношите през този сезон Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

16-годишният българин разгроми с 6:1, 6:1 №6 в схемата Карлес Ернандес (Испания). Националът на България за Купа Дейвис ще играе във втория кръг срещу друг представител на домакините Алехандро Мано.

По-рано днес Анас Маздрашки също се класира за втория кръг на сингъл на турнира в Испания.

19-годишният Маздрашки се наложи над Йонас Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2, а във втория кръг ще играе срещу представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо.