Анас Маздрашки с победа на турнир в Испания

Българският тенисист Анас Маздрашки започна с победа на единично на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин надделя за 73 минути над квалификата Йонас Ериксон Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2. Той поведе с 3:0 и нямаше проблеми до края на първия сет, а във втората част направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналните Маздрашки очаква утре победителя от двубоя между представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо и Енцо Уолърт (САЩ).

В надпреварата на единично по-късно днес ще стартира и шампионът от Уимбълдън и от US Open при юношите през този сезон Иван Иванов. 16-годишният Иванов ще се изправи срещу номер 4 в схемата Карлес Ернандес (Испания).