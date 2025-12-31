БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Луис Боасон се оттегля от United Cup, но се надява да играе на Australian Open

Спорт
22-годишната французойка е получила контузия по време на предсезонната си подготовка.

36-та в света френска тениситска Луис Боасон обяви, че се оттегля от турнира United Cup, който започва в петък. Тя посочи, че иска да „бъде готова“ да играе на Australian Open следващия месец.

Боасон е получила контузия на бедрото по време на предсезонната си подготовка. Тя се надява да може да участва в първия турнир от Големия шлем за годината, който стартира на 18 януари в Мелбърн.

"Имах малък неуспех по време на предсезонната си подготовка. В резултат на това няма да бъда готова навреме, за да участвам в United Cup в Пърт. Беше много трудно решение, тъй като наистина очаквах с нетърпение да представя Франция за първи път в отборно състезание“, написа 22-годишната тенисистка от Дижон в профила си в Instagram.

Лоис Боасон, която бе изненадваща полуфиналистка на Ролан Гарос този сезон, а след това спечели първата си титла от WTA в Хамбург, обяви в края на октомври, че прекратява сезона си, тъй като не се е възстановила напълно от контузия на лявото бедро, получена на турнира от WTA 1000 в Пекин в края на септември.

