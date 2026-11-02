Иван Николчев ще спори за бронза на турнира по джудо на Младежките олимпийски игри

Иван Николчев ще спори за бронзовия медал в категория до 81 килограма на турнира по джудо на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Европейския шампион за кадети, който участва в по-горната за него категория, победи на четвъртфиналите Владимиров Харалампус (Кипър) с "вадзари", но на полуфиналите загуби в равностоен мач от Макс Чебулж (Словения) с "юко".

16-годишният Николчев ще спори за бронза по-късно днес срещу представителя на Сиера Леоне Шаку Каргбо.

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