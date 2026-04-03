Ивон Бошкилова подкрепи гимнастичките от ФАФА с дарение преди световното в София

Бившата националка се включи в подготовката на спортистите със синдром на Даун за шампионата през юни

ивон бошкилова подкрепи гимнастичките фафа дарение световното софия
Снимка: пресцентър ФАФА
Бившата националка по художествена гимнастика Ивон Бошкилова направи жест на подкрепа към състезателките от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА), като им подари екипировка и празнична украса.

Дарението включва трико и топка, които ще подпомогнат подготовката на гимнастичките за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун. Надпреварата ще се проведе в София в периода 13–19 юни и ще събере участници в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

От федерацията подчертаха, че подготовката за подобен форум изисква значителни ресурси и отправиха апел към всички, които имат възможност, да се включат с дарения. Те призовават за предоставяне на запазени гимнастически трика (за жени) и уреди, които могат да бъдат използвани от състезателките.

"Всяка помощ е от огромно значение за подготовката и самочувствието на тези момичета на килима в София“, заявиха от ФАФА в социалните мрежи.

Жестът на Бошкилова идва в ключов момент преди домакинството на световния шампионат и е пример за солидарност в българския спорт.

Българската федерация по бокс и ФАФА стартират съвместен проект за включване на състезатели със синдром на Даун в този спорт
Гимнастичка със синдром на Даун ще бъде част от откриването на Световната купа по художествена химнастика в София
#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

България спечели 13 медала на турнира "София къп"
България спечели 13 медала на турнира "София къп"
Дара Стоянова пета на лента на Гран При турнир в Тие
Шест медала за България на финалите на отделните уреди при жените на "София къп"
Четири златни медала за България при девойките на турнира "София къп"
Два финала за Дара Стоянова на Гран При в Тие
Анастасия Калева стана шампионка на "София Къп"
