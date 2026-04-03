Ивон Бошкилова подкрепи гимнастичките от ФАФА с дарение преди световното в София

Бившата националка се включи в подготовката на спортистите със синдром на Даун за шампионата през юни
Бившата националка по художествена гимнастика Ивон Бошкилова направи жест на подкрепа към състезателките от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА), като им подари екипировка и празнична украса.
Дарението включва трико и топка, които ще подпомогнат подготовката на гимнастичките за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун. Надпреварата ще се проведе в София в периода 13–19 юни и ще събере участници в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.
От федерацията подчертаха, че подготовката за подобен форум изисква значителни ресурси и отправиха апел към всички, които имат възможност, да се включат с дарения. Те призовават за предоставяне на запазени гимнастически трика (за жени) и уреди, които могат да бъдат използвани от състезателките.
"Всяка помощ е от огромно значение за подготовката и самочувствието на тези момичета на килима в София“, заявиха от ФАФА в социалните мрежи.
Жестът на Бошкилова идва в ключов момент преди домакинството на световния шампионат и е пример за солидарност в българския спорт.