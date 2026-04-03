Ивон Бошкилова подкрепи гимнастичките от ФАФА с дарение преди световното в София

Бившата националка по художествена гимнастика Ивон Бошкилова направи жест на подкрепа към състезателките от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА), като им подари екипировка и празнична украса.

Дарението включва трико и топка, които ще подпомогнат подготовката на гимнастичките за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун. Надпреварата ще се проведе в София в периода 13–19 юни и ще събере участници в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

От федерацията подчертаха, че подготовката за подобен форум изисква значителни ресурси и отправиха апел към всички, които имат възможност, да се включат с дарения. Те призовават за предоставяне на запазени гимнастически трика (за жени) и уреди, които могат да бъдат използвани от състезателките.

"Всяка помощ е от огромно значение за подготовката и самочувствието на тези момичета на килима в София“, заявиха от ФАФА в социалните мрежи.

Жестът на Бошкилова идва в ключов момент преди домакинството на световния шампионат и е пример за солидарност в българския спорт.