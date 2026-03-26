Гимнастичка със синдром на Даун ще бъде част от откриването на Световната купа по художествена химнастика в София

Състезателката по художествена гимнастика Василена Богданова ще участва демонстративно в церемонията по откриването на Световната купа в София.

Гимнастичката, която е част от Федерацията по адаптирана физическа активност и носител на сребърен медал с бухалки от Световното първенство в Южна Африка през 2023 година, ще използва участието си като подготовка за предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София през юни.

Нейното излизане на килима ще носи силно послание - че спортът и сцената са за всички, а мечтите нямат граници.

Церемонията по откриването ще включва и масова композиция с участието на 210 деца, които ще представят спектакъл, посветен на обичта, светлината и усещането за дом. Събитието ще бъде съпроводено от изпълнение на "Облаче ле бяло“ на живо.

Сред официалните гости се очаква да бъде и президентът на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе.

Откриването на Световната купа е насрочено за 28 март от 14:00 часа, а организаторите са подготвили допълнителни изненади и за финалите, когато ще бъде представен и новият ансамбъл за девойки на България.