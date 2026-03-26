Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Гимнастичка със синдром на Даун ще бъде част от откриването на Световната купа по художествена химнастика в София

Василена Богданова ще отправи послание, че спортът е за всички

Снимка: БТА
Състезателката по художествена гимнастика Василена Богданова ще участва демонстративно в церемонията по откриването на Световната купа в София.

Гимнастичката, която е част от Федерацията по адаптирана физическа активност и носител на сребърен медал с бухалки от Световното първенство в Южна Африка през 2023 година, ще използва участието си като подготовка за предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София през юни.

Нейното излизане на килима ще носи силно послание - че спортът и сцената са за всички, а мечтите нямат граници.

Церемонията по откриването ще включва и масова композиция с участието на 210 деца, които ще представят спектакъл, посветен на обичта, светлината и усещането за дом. Събитието ще бъде съпроводено от изпълнение на "Облаче ле бяло“ на живо.

Сред официалните гости се очаква да бъде и президентът на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе.

Откриването на Световната купа е насрочено за 28 март от 14:00 часа, а организаторите са подготвили допълнителни изненади и за финалите, когато ще бъде представен и новият ансамбъл за девойки на България.

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Националният ни отбор по художествена гимнастика ще проведе подиум тренировката си преди старта на Световната купа в петък
Почина бившата треньорка на националния отбор по художествена гимнастика Райна Афионлиева
Седем медала за България при жените и при девойките на турнира по художествена гимнастика в Атина
Две титли за България на турнира Aphrodite Cup по художествена гимнастика
Дара Стоянова завоюва бронзов медал в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в Атина
Два златни медала за България при девойките на турнир по художествена гимнастика в Атина
