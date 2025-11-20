БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Сестрите Лиа и Алекса Каратанчеви отпаднаха от надпреварата н двойки.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния), поставени под №2 при дуетите, спечелиха на четвъртфиналите срещу Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес (Германия) със 7:6(7), 3:6, 10-6. Двубоят продължи час и 54 минути.

Българката и румънката поведоха с 4:1 в първия сет, но допуснаха обрат за 5:6, а при този резултат спасиха три сетбола при сервис на съперничките им. Двете отразиха още два сетбола в тайбрека, който в крайна сметка спечелиха с 9-7 точки. Виргес и Хорвит взеха втората част с 6:3 и се стигна до шампионски тайбрек. В него Шиникова и Присъкариу поведоха с 6-1 точки и без проблеми затвориха мача в своя полза при 10-6.

За място на финала двете ще играят срещу третите поставени Илинка Амарией (Румъния) и Лучия Чирич-Багарич (Хърватия).

Поставените под №4 сестри Лиа и Алекса Каратанчеви загубиха на четвъртфиналите на двойки от Анина Ланц (Швейцария) и Лорена Шедел (Германия) с 4:6, 6:4, 3-10 за 95 минути игра.

По-рано днес Лиа Каратанчева допусна поражение и във втория кръг на сингъл на турнира в Анталия.

Свързани статии:

Лиа Каратанчева претърпя загуба във втория кръг на сингъл в Анталия
Лиа Каратанчева претърпя загуба във втория кръг на сингъл в Анталия
Поставената под номер 3 българка бе надиграна от швейцарката Фиона...
Чете се за: 01:02 мин.
# турнира по тенис на червени кортове в турския курорт Анталия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
1
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
2
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
3
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
4
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
5
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
6
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български тенис

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион
Лиа Каратанчева претърпя загуба във втория кръг на сингъл в Анталия Лиа Каратанчева претърпя загуба във втория кръг на сингъл в Анталия
Чете се за: 01:02 мин.
Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнир в Талахаси (САЩ) Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнир в Талахаси (САЩ)
Чете се за: 00:52 мин.
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо
Чете се за: 01:52 мин.
Гергана Топалова започна с победа на сингъл на тенис турнира в Бока Ратон (САЩ) Гергана Топалова започна с победа на сингъл на тенис турнира в Бока Ратон (САЩ)
Чете се за: 01:02 мин.
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление "Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г. Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г.
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ