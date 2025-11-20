Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния), поставени под №2 при дуетите, спечелиха на четвъртфиналите срещу Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес (Германия) със 7:6(7), 3:6, 10-6. Двубоят продължи час и 54 минути.

Българката и румънката поведоха с 4:1 в първия сет, но допуснаха обрат за 5:6, а при този резултат спасиха три сетбола при сервис на съперничките им. Двете отразиха още два сетбола в тайбрека, който в крайна сметка спечелиха с 9-7 точки. Виргес и Хорвит взеха втората част с 6:3 и се стигна до шампионски тайбрек. В него Шиникова и Присъкариу поведоха с 6-1 точки и без проблеми затвориха мача в своя полза при 10-6.

За място на финала двете ще играят срещу третите поставени Илинка Амарией (Румъния) и Лучия Чирич-Багарич (Хърватия).

Поставените под №4 сестри Лиа и Алекса Каратанчеви загубиха на четвъртфиналите на двойки от Анина Ланц (Швейцария) и Лорена Шедел (Германия) с 4:6, 6:4, 3-10 за 95 минути игра.

По-рано днес Лиа Каратанчева допусна поражение и във втория кръг на сингъл на турнира в Анталия.