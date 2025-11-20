БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Българката продължава към финалното каре в Геърция.

росица денчева класира полуфиналите турнир египет
Снимка: БТА
Слушай новината

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) победиха с 6:3, 7:5 испанките Сара Долс и Лусия Кортес Лорка. Срещата продължи 88 минути.

Денчева и Бърбулеску спечелиха три от последните четири гейма за 6:3 в първия сет. Българката и румънката поведоха с 2:0 в началото на втората част, допуснаха обрат за 4:5, но със серия от три печеливши гейма триумфираха с крайното 7:5.

За място на финала Денчева и Бърбулеску ще играят срещу четвъртите поставени Анна Хертел (Полша) и Ева Мари Ворачек (Германия).

#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
1
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
3
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
4
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
5
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
6
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български тенис

Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова
Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова
Александър Донски допусна поражение във втория кръг турнир от сериите „Чалънджър 100“ Александър Донски допусна поражение във втория кръг турнир от сериите „Чалънджър 100“
Чете се за: 00:50 мин.
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Търнава Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Търнава
Чете се за: 00:52 мин.
Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Анталия Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Анталия
Чете се за: 01:37 мин.
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион
Чете се за: 01:02 мин.
Лиа Каратанчева претърпя загуба във втория кръг на сингъл в Анталия Лиа Каратанчева претърпя загуба във втория кръг на сингъл в Анталия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Великобритания удължи дерогацията за България
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Протест срещу поскъпването на паркирането в София Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ