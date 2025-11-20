Александър Донски допусна поражение във втория кръг турнир от сериите „Чалънджър 100“

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът отстъпи пред италианския квалификант Андреа Гуериери с 4:6, 0:6 за 70 минути на корта.

Донски допусна един пробив в първия сет, а във втората част не успя да вземе нито един гейм и приключи участието си в надпреварата.

Преди тази среща той записа три поредни победи, след като започна от квалификациите.

Вчера националът загуби и в първия кръг на двойки.