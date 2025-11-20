БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Ираклион

Поражение за българската тенисистка в Гърция.

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставената под №6 в схемата българка отстъпи в оспорван двубой пред Елишка Тихачкова (Чехия) с 6:7(4), 6:3, 3:6. Срещата продължи 3:12 часа.

Глушкова загуби първия сет след тайбрек, но поведе с 5:2 във втората част и след 6:3 изравни резултата. В решителния трети сет тя изостана с 2:5, успя да спаси три мачбола в осмия гейм, но съперничката й затвори двубоя в следващия с гейм на нула. Двубоят предложи цели 16 пробива.

По-късно днес в същата надпревара Росица Денчева ще играе на четвъртфиналите на двойки. 18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) излизат срещу испанките Сара Долс и Лусия Кортес Лорка.

