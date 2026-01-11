БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Полша грабна титлата от турнира Юнайтед Къп след оспорван финал срещу Швейцария

Спорт
Борбата за титлата се реши в последния мач, който беше спечелен от двойката Катаржина Кава - Ян Желински.

полша грабна титлата юнайтед къп оспорван финал швейцария
Снимка: БТА
Тимът на Полша спечели за първи път в историята си турнира по тенис за смесени отбори Юнайтед Къп, който се проведе в Пърт и Сидни, Австралия. При третото си поредно участие на финала поляците ликуваха с трофея след 2:1 победи срещу Швейцария в Сидни.

Белинда Бенчич даде преднина на швейцарците, след като надделя над втората в световната ранглиста Ига Швьонтек след обрат с 3:6, 6:0, 6:3 в мач, продължил два часа и 13 минути.

Бенчич, спечелила всичките си четири срещи на сингъл и четири мача при смесените двойки тази седмица, се изправи срещу Швьонтек, след като беше загубила предишните си пет двубоя срещу бившата номер 1 при жените. След като загуби първия сет, швейцарската тенисистка доминираше във втория, в който не допусна съперничката да спечели нито гейм. В решителната трета част тя поведе с 4:1 и приключи двубоя при третия си мачбол. Швьонтек допусна нехарактерните за нея 36 непредизвикани грешки срещу само 10 за Белинда Бенчич.

„Честно казано, чувствах, че съм в мача още от първата точка. Мислех, че играя страхотно, а изостанах с 0:3 в първия сет. После просто се опитах да запазя нивото си и да чакам някакви шансове. Разликата днес беше, че играх много освободено, наистина се наслаждавах на корта и се стремях към успеха“, обясни Бенчич.

Хуберт Хуркач продължи подема си в първия си турнир след близо 7-месечна пауза поради контузия, побеждавайки ветерана Стан Вавринка с 6:3, 3:6, 6:3 за час и 55 минути в срещата на сингъл при мъжете, за да изравни общия резултат на 1:1. 40-годишният Вавринка, за когото настоящият сезон ще бъде последен в кариерата му, поведе с 4:1 във втората част и изпрати сблъсъка в трети сет, в който Хуркач осъществи пробив в четвъртия гейм и задържа аванса си до края.

Така двубоят на смесени двойки трябваше да определи новия шампион в надпреварата, а Катаржина Кава и Ян Желински се наложиха над Белинда Бенчич и Якуб Паул с 6:4, 6:3 за 76 минути игра, предизвиквайки бурни празненства сред полските тенисисти в Сидни.

Победата завърши великолепната кампания за тима на Полша, който победи миналогодишните шампиони от Съединените щати на полуфиналите.

