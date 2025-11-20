БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания удължи дерогацията за България
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Търнава

Победа за българската тенисистка в Словакия.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Елизара Янева се класира убедително за четвъртфиналите на сингъл на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи с 6:2, 6:2 Алис Роб (Франция). Срещата продължи 68 минути.

Българката постигна два пробива и спечели първия сет с 6:1. Във втората част Янева поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:2. На старта на турнира Янева разгроми с 6:1, 6:1 №387 в световната ранглиста за жени Екатерина Казионова (Русия).

За място на полуфиналите Елизара Янева ще играе срещу победителката от мача между №4 в схемата и №204 в света Лина Гьорческа (Република Северна Македония) срещу №306 Амарни Бенкс (Великобритания).

