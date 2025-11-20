Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Търнава

Елизара Янева се класира убедително за четвъртфиналите на сингъл на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи с 6:2, 6:2 Алис Роб (Франция). Срещата продължи 68 минути.

Българката постигна два пробива и спечели първия сет с 6:1. Във втората част Янева поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:2. На старта на турнира Янева разгроми с 6:1, 6:1 №387 в световната ранглиста за жени Екатерина Казионова (Русия).

За място на полуфиналите Елизара Янева ще играе срещу победителката от мача между №4 в схемата и №204 в света Лина Гьорческа (Република Северна Македония) срещу №306 Амарни Бенкс (Великобритания).