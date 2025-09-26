Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Тунис

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

33-годишната софиянка, която е поставена под №5, загуби от 17-годишната Вендула Валдманова (Чехия), участваща с "уайлд кард", с 1:6, 4:6 за 67 минути.

Шиникова взе само един гейм в първия сет, а във втората част изостана с 2:5 и до края не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.