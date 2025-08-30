БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Брашов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Поражение за българката в Румъния.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова отстъпи с 3:6, 3:6 от Юлия Струплова (Чехия). Двубоят продължи час и 49 минути.

Българката изостана с 1:5 в първия сет и го загуби с 3:6. Във втората част Шиникова успя да навакса пасив от 1:3 до 3:3, но затуби следващите три гейма за крайното 3:6.

Изабелла Шиникова има спечелени 27 титли на сингъл в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), като три от тях е завоювала през тази година.

#Изабелла Шиникова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
3
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
4
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
5
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
6
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Тенис

Росица Денчева стана вицешампионка на двойки на турнир в Швейцария
Росица Денчева стана вицешампионка на двойки на турнир в Швейцария
Шелтън напусна просълзен US Open след контузия на рамото Шелтън напусна просълзен US Open след контузия на рамото
Чете се за: 01:10 мин.
Предложение за брак беляза третата поредна чиста победа на Сабаленка на US Open Предложение за брак беляза третата поредна чиста победа на Сабаленка на US Open
Чете се за: 02:07 мин.
Джокович с историческо постижение и 1/8-финал на US Open Джокович с историческо постижение и 1/8-финал на US Open
Чете се за: 02:32 мин.
Елена Рибакина преодоля Ема Радукану в третия кръг на US Open Елена Рибакина преодоля Ема Радукану в третия кръг на US Open
Чете се за: 01:55 мин.
Карлос Алкарас продължава наказателната си акция в Ню Йорк Карлос Алкарас продължава наказателната си акция в Ню Йорк
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ