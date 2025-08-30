Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Брашов

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова отстъпи с 3:6, 3:6 от Юлия Струплова (Чехия). Двубоят продължи час и 49 минути.

Българката изостана с 1:5 в първия сет и го загуби с 3:6. Във втората част Шиникова успя да навакса пасив от 1:3 до 3:3, но затуби следващите три гейма за крайното 3:6.

Изабелла Шиникова има спечелени 27 титли на сингъл в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), като три от тях е завоювала през тази година.