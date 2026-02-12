Изгониха треньор от Олимпийските игри заради употреба на алкохол

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Случаят хвърля сянка върху финландското участие в ски скоковете.

Старши треньорът на финландския национален отбор по ски скокове Игор Медвед беше отстранен от Зимните олимпийски игри след нарушение на вътрешните правила, свързано с употреба на алкохол. Новината беше потвърдена от финландската делегация, която реагира незабавно на случилото се.

От Олимпийския комитет на Финландия не разкриха конкретни детайли, но подчертаха, че става дума за поведение, несъвместимо със стандартите на отбора по време на най-големия спортен форум.

Ръководителят на делегацията Яне Ханинен заяви, че въпросът е приет изключително сериозно и решението за освобождаването на Медвед е взето бързо.

Случаят хвърля сянка върху финландското участие в ски скоковете, където дисциплината и концентрацията са ключови фактори за успех. Отборът ще трябва бързо да пренастрои подготовката си в разгара на олимпийската програма, този път без своя старши треньор край шанцата.

