Изхвърлиха Бордо в шеста дивизия на Франция

Шесткратният френски шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, бе изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради много милионните си дългове и липса на плащане, предаде ДПА.

Това беше решението в сряда на Апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган DNCG. Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1, при условие че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд.

Клубът беше обявен в несъстоятелност преди две години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившият вратар на Германия Оливер Кан след това проведе разговори за инвестиране в Бордо, но сделка не се осъществи.