Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изкуственият интелект вече е безценен помощник в много професии. Той спестява време и борави с много повече информация от който и да било човек. Застрашени ли са обаче някои професии заради изкуствения интелект? Например туроператорите – с негова помощ вече можем сами да си организираме екскурзия бързо и лесно.

Анелия Василева е туроператор от 10 години. Организирала е стотици екскурзии и индивидуални пътувания за своите клиенти. Изготвянето на една оферта ѝ отнема часове.

Анелия Василева, туроператор: „4–5 часа, а понякога и повече, според компонентите на едно пътуване. Дали ще е полет, трансфер, хотел, застраховка, допълнително закупуване на билети за допълнителни екскурзии, концерти или спортни събития. Така че всеки детайл се изпипва прецизно и понякога отнема много време.“

Изкуственият интелект може да свърши същата работа, но за много по-кратко време. Важното е да му дадем точните указания.

Обретен Обретенов, експерт по киберсигурност: „Той може да види различни оферти от целия интернет, различни дестинации и да подбере за нашите дати, за нашите изисквания и за нашия бюджет най-доброто, което можем да получим в конкретния момент. Той много добре знае от разговорите с нас какво обичаме, къде обичаме да ходим, какви са ни хобитата, какво обичаме да посещаваме и какво не обичаме.“

Оказва се, че младите хора, които най-често използват изкуствения интелект, не са склонни да му се доверят напълно – поне засега.

Павлин Пенев: „Да ми организира екскурзии – по-скоро не. Не му вярвам, защото виждам, че на някакви текстове той прави грешки.“

Габриела Дюлгерова: „Бих се възползвала, но се притеснявам, че все още не е достигнал такова ниво. Самият ИИ има своите плюсове, но има и своите минуси.“

Според експертите обаче всяка професия, която може да се автоматизира, е в опасност. В това число влиза и професията на туроператора. По прогнози, в недалечно бъдеще изкуственият интелект ще има достъп до нашата лична информация, включително и до банковите ни сметки. Така той ще се превърне в наш дигитален асистент – ще нарежда графиците ни, ще ни води на лекар, ще резервира нощувки и ще плаща за екскурзии.

Обретен Обретенов, експерт по киберсигурност: „Не бива да се доверяваме на 100% на изкуствения интелект. Трябва да го използваме единствено като инструмент, който да ни събира информация и да ни подготвя чернова. След това ние трябва да анализираме, да приложим критично мислене, да оценим, да преработим и едва тогава да я използваме.“

Засега за Анелия изкуственият интелект е безценен помощник, а не конкурент. Той ѝ спестява време при планирането на почивките, но тя силно вярва в човешкия фактор.

Анелия Василева, туроператор: „Все още ми се струва, че не е възможно това да се случи, но не може да се изключи, защото виждаме как напредва.“

Развитието на изкуствения интелект е въпрос на време, но в каква посока ще поеме – това вече е наша отговорност.

