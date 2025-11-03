БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Изплащането на пенсиите започва на 7 ноември

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 17 ноември

пенсиите януари бъдат изплатени размера края миналата година
Снимка: БГНЕС
Изплащането на пенсиите през ноември чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.

На 4 ноември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври, съобщават още от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

