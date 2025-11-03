Изплащането на пенсиите започва на 7 ноември

Изплащането на пенсиите през ноември чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.

На 4 ноември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври, съобщават още от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).